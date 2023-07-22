Боец из Котово погиб на Украине

22 июля 2023, 08:28

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В военной операции на Украине погиб Дмитрий Щербак, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 438 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля администрация Камышина сообщила, что Алексей Мамедов погиб в военной операции. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 437 бойцов из Волгоградской области.

Похоронен боец из Котово Дмитрий Щербак, погибший 6 июля 2023 года в военной операции на Украине, сообщил 20 июля в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 438 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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