22 июля 2023, 08:28

Боец из Котово погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб Дмитрий Щербак, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 438 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля администрация Камышина сообщила, что Алексей Мамедов погиб в военной операции. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 437 бойцов из Волгоградской области.

Похоронен боец из Котово Дмитрий Щербак, погибший 6 июля 2023 года в военной операции на Украине, сообщил 20 июля в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 438 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Контрактник из Туапсе погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 июля 2023, 09:25

22 июля 2023, 07:30

22 июля 2023, 05:53

22 июля 2023, 04:54

  • Участники митинга в Ереване посетовали на индифферентность общества

    Далеко не все в Армении интересуются проблемами Нагорного Карабаха, власти пытаются убедить общество, что карабахцам будет лучше в составе Азербайджана, заявили участники акции протеста в Ереване. По их словам, в стране нет политической силы, которая сплотила бы людей на фоне карабахской проблемы.

22 июля 2023, 03:55

  • Прокурор проигнорировал все вопросы ингушских активистов и их защитников

    Выступление прокурора в прениях на суде по делу ингушских активистов заняло около пяти минут, он назвал приговор нижестоящей инстанции обоснованным, а доказательства вины лидеров ингушского протеста доказанными. Гособвинитель проигнорировал все вопросы подсудимых и их защитников, чем вызвал их возмущение.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи