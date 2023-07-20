Вручение наград родным погибших. Скриншот фото с сайта музея-панорамы "Сталинградская битва" от 13.07.23, https://stalingrad-battle.ru/about/m-news/2023/11074/

20 июля 2023, 01:25

Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине

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Алексей Мамедов, Станислав Федосов, Никита Краснов, Станислав Лосев, Алексей Долгайчук, Алексей Аханов, Алтай Джасовой, Владимир Лаврентьев, Владимир Ядров и Сергей Перепечин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 437 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Арстан Истемисов стал 427-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Алексей Мамедов погиб в ходе специальной военной операции, сообщила 19 июля в своем Telegram-канале администрация Камышина. 

Станислав Федосов погиб на Украине, проинформировала администрация города Фролово 12 июля в своем Telegram-канале.

О гибели в ходе специальной военной операции семи военных стало известно из отчета о передаче их родным орденов Мужества.  Сержанты Никита Краснов и Станислав Лосев, младший сержант Алексей Долгайчук, рядовые Алексей Аханов, Алтай Джасовой, Владимир Лаврентьев и Владимир Ядров погибли на Украине, следует из отчета музея-панорамы "Сталинградская битва" от 13 июля.

Администрация Камышинского района сообщила о гибели на Украине Сергея Перепечина, уроженца села Усть-Грязнуха. У него осталось трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 7 июля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 437 уроженцев Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.20 мск 20 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2267 бойцов с юга России, в том числе 1204 - СКФО и 1063 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ингушетии", "Боец из Урюпинска погиб в военной операции", "Восемь силовиков с Кубани убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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