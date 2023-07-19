Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

19 июля 2023, 10:40

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Мобилизованный Арстан Истемисов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 427 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля администрация Урюпинска сообщила, что 24-летний Владимир Гурин погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 426 бойцов из Волгоградской области.

28-летний Арстан Истемисов, мобилизованный из поселка Коммунар, погиб в военной операции на Украине и похоронен в Среднеахтубинском районе, сообщила администрация Ленинского района Волгоградской области

По данным администрации, Истемисов служил гранатометчиком и погиб 7 июля на территории ДНР, пишет «НовостиВолгограда.ру».

По словам главы Ленинского района Андрея Денисова, Истемисов уроженец Палласовского района, но жил с матерью в поселке Коммунар, информирует "Высота 102".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 427 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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