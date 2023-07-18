Боец из Урюпинска погиб в военной операции

18 июля 2023, 08:15

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Владимир Гурин погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 426 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине как минимум 425 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб 24-летний Владимир Гурин, сообщила 17 июля администрация Урюпинска. "Он погиб 7 июля 2023 года под Артемовском в ДНР", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Гурин родился и жил в Урюпинске. "Воевать ушел добровольцем 2 января 2023 года. У него остались жена, дочь и родители", - отмечается в сообщении.

По словам родственников Гурина, он работал директором местного кафе, а в начале января решил подписать контракт с ЧВК "Вагнер", сообщило 17 июля V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 426 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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