Власти сообщили о гибели на Украине 14 военных из Волгоградской области

07 июля 2023, 00:55

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Александр Родичев, Илья Сайгин, Константин Чуприн, Александр Каминский, Роман Кулик, Дмитрий Зюзин, Джамбулат Джумашев, Виктор Плахотин, Николай Полторак, Герман Майсумов, Денис Казанцев, Сергей Слепко, Илья Куприянов и Александр Мошковский погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 425 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Смирнов стал 411-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Камышина Александр Родичев погиб на Украине, сообщила 6 июля администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Музей-панорама “Сталинградская битва” сообщил о передаче наград родным погибших в ходе военной операции на Украине. Сержант Илья Сайгин, ефрейтор Константин Чуприн, рядовые Александр Каминский, Роман Кулик, Дмитрий Зюзин, Джамбулат Джумашев, погибли на Украине, следует из сообщения на сайте музея от 6 июля.

Все погибшие, родным которых были переданы награды, отправились на военную операцию в рамках частичной мобилизации, сообщило 6 июля V1.

Илье Сайгину из Волгограда было 47 лет, был старшим наводчиком гранатометного взвода. 27-летний житель поселка Светлый Яр Константин Чуприн служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения, погиб 23 марта.

Ранее музей сообщил о вручении наград еще одной группе родных погибших на Украине военных из Волгоградской области. В ходе военной операции погибли младшие сержанты Виктор Плахотин, Николай Полторак и Герман Майсумов, ефрейторы Денис Казанцев, рядовые Сергей Слепко, Илья Куприянов и Александр Мошковский, говорится в сообщении от 29 июня на сайте музея "Сталинградская битва".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 425 военных из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 00.40 мск 7 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2205 силовиков с юга России, в том числе 1169 – в СКФО и 1036 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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