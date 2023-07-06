06 июля 2023, 09:54

Житель Камышина погиб на Украине

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Андрей Смирнов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышина. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 411 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля стало известно, что на Украине погиб Евгений Мальков из Ленинского района. Он стал, по меньшей мере, 410-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб камышанин Андрей Смирнов, сообщила 5 июля в своем Telegram-канале администрация Камышина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 411 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Офицер из Волгограда убит в ходе СВО", "Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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