Житель Адлера арестован за неповиновение полиции

22 июля 2023, 17:29

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Суд в Адлере оштрафовал за дискредитацию армии и поместил под арест на 15 суток местного жителя Андрея Клычникова. По версии полиции, он пытался разрушить металлоконструкцию с буквами Z и V, а когда его заметили силовики - пытался сбежать и нецензурно выражался.

Арест на 15 суток и штраф в 30 тысяч рублей Адлерский суд Сочи назначил Андрею Клычникову. По версии полиции, он разрушил металлоконструкцию цветов георгиевской ленты и российского флага с буквами "Z" и "V", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Адлерского суда Сочи, Клычникова задержали патрулировавшие улицу сотрудники МВД. Суд учел признание вины и раскаяние Клычникова и приговорил его по статье о дискредитации российской армии к штрафу в 30 тысяч рублей, указано в решении по первому административному протоколу от 11 июля.

Согласно второму протоколу об административном правонарушении, решение по которому было вынесено в тот же день, при задержании Клычников "оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции" - не реагировал на замечания, пытался скрыться бегством и нецензурно выражался. Клычников признал вину и по этому делу, но суд учел, что ранее он уже привлекался к административной ответственности и назначил ему административный арест на 15 суток, указано в решении, которое опубликовано на сайте суда.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Краснодара Наталью Снисарь за одобрительный комментарий под публикацией о поджоге баннера с буквой Z в Telegram. В марте пенсионерка из села Успенское Ольга Шкирятова была задержана по подозрению в том, что она закрасила букву Z на плакате. Суд арестовал ее на 15 суток по статье о неповиновении полиции, а затем оштрафовал на 30 тысяч рублей.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

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