Активисты в Ереване потребовали вмешательства ООН и Евросоюза в ситуацию с блокадой Нагорного Карабаха

21 июля 2023, 08:16

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Активисты движения «Мы - Арцах» провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване с требованием открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля активисты провели протестную акцию перед посольствами Франции и США в Ереване, потребовав ввести санкции в отношении Азербайджана и разблокировать Нагорный Карабах.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин".

Активисты в Ереване, присоединившиеся в Народному движению по разблокировке Лачинского коридора, провели 18 июля протестную акцию перед посольством Франции, передает корреспондент "Кавказского узла".

В ходе акции 20 июля первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян обратилась к сотрудникам ереванского офиса ООН с требованием принять меры по разблокированию Лачинского коридора, сообщает Armenia Today.

«У нас всего одна просьба к еврочиновникам: обеспечьте сухопутную или воздушную связь с Арцахом (Нагорным Карабахом. - прим. "Кавказский узел"). Мы не просим у вас продовольствия – этот вопрос мы сами решим. Мы требуем открыть дорогу. Это позор – вы обрекаете на голод 120 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей. Либо откройте дорогу жизни, либо закройте ваш офис», – заявила Алавердян, слова которой приводит издание.

Участники акции прошли к представительству ЕС в Армении, скандируя лозунги «Откройте дорогу жизни или закройте ваш офис!», «Позор ООН!». Они потребовали от главы делегации ЕС, посла Андреа Викторин предпринять практические шаги по открытию Лачинского коридора, информируют "Новости Армении".

Участники акции передали сотруднику представительства ЕС письмо. Они также требовали встречи с послом Викторин, но четкого ответа на свое требование не получили.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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