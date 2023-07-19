Активисты в Ереване потребовали от Франции и США помощи Нагорному Карабаху

19 июля 2023, 03:02

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Протестную акцию перед посольствами Франции и США в Ереване провели активисты, которые потребовали ввести санкции в отношении Азербайджана и разблокировать Нагорный Карабах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора в Степанакерте заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. 1 июля участники акции протеста у российского посольства в Ереване потребовали от Москвы обеспечить снятие блокады Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Активисты в Ереване, присоединившиеся в Народному движению по разблокировке Лачинского коридора, провели 18 июля протестную акцию перед посольством Франции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие передали письмо-требование с призывом к властями Франции и США перейти от заявлений к реальным делам, в том числе ввести санкции в отношение Азербайджана, "ибо только такие методы могут пресечь преступления Баку". Они также потребовали поднять вопрос самоопределения Нагорного Карабаха

Переселенка из Гадрута, участница акции Лиана Петросян в своем выступлении отметила, что три десятилетия Франция, как член Минской группы ОБСЕ, принимала действенное участие в процессе урегулирования карабахского конфликта, где поднимался вопрос самоопределения Нагорного Карабаха.

"Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) свое право на самоопределение заработал и реализовал давно. Но в 2020-м году Азербайджан пошел на очередную агрессию, в результате которой десятки тысяч армян потеряли свои дома, свою родину. А на фоне всех этих преступлений страны-сопредседатели ОБСЕ ограничиваются одними заявлениями, оставляя Азербайджан безнаказанным. Баку дает пощечину всему цивилизованному миру, блокируя Арцах (Нагорный Карабах), ввергнув его жителей в тотальную блокаду, которая длится уже семь месяцев", - заявила Петросян.

По ее словам, более 30 тысяч детей в Нагорном Карабахе недоедают, у них нет света, газа, воды, транспорта, многие семьи до сих пор разделены из-за блокады. "Мы требуем от Франции конкретными шагами предотвратить политику этнических чисток и геноцида Азербайджана в Арцахе (Нагорном Карабахе) и предоставить правовую поддержку в деле самоопределения Арцаха (Нагорного Карабаха)" - отметила Петросян.

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян поблагодарила Францию за то, что ее Сенат дважды признал независимость Нагорного Карабаха. Она призвала Францию, как постоянного члена СБ ООН, внести в повестку дня Совбеза ООН вопрос разблокировки Лачинского коридора и опрос о введении санкций в отношении руководителей Азербайджана "за их преступную деятельность".

"Азербайджан предъявляет претензии Франции и заявляет, что Париж не может выступать в качестве посредника в арцахском вопросе", - отметила правозащитница,

Участник акции, студент Вова Арзуманян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что семимесячная блокада Нагорного Карабаха привела к тому, что дети голодают, студенты лишены возможности вернуться из Еревана в свои дома. "Ежедневно мы надеемся, что такие страны, как Франция, могут встать на нашу защиту, и вы можете спасти Арцах (Нагорный Карабах) от гибели. Если вы не приостановите преступные действия Азербайджана, вы станете соучастниками нового геноцида армян в Арцахе (Нагорном Карабахе)", - заявил Арзуманян.

Нуне Мелкумян - беженка из Шуши, с 2020 года живет в Ереване. В Нагорном Карабахе у нее остались родственники и друзья. "Я каждый день с ними на связи, ситуация там тяжелая. Мы друг друга подбадриваем, надеемся выбраться из этого кризиса", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Мелкумян считает, что армянам не хватает единения.

"Сегодня Арцах (Нагорный Карабах) в плену у врага. Если до 12 декабря 2022 года Арцах (Нагорный Карабах) был оккупирован и подвергался вандализму, то сейчас Арцах (Нагорный Карабах) подвергается геноциду, а Азербайджан всячески пытается достичь своей этой цели", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Гадрута Еразик Аванесян. Она считает, что каждый армянин должен сделать все от него зависящее для разблокировки Нагорного, и этот вопрос должен быть первоочередной задачей Армении.

Аналогичную акцию протеста с призывом разблокировать Лачинский коридор, ввести санкции против Азербайджана и пресечь этнические чистки и геноцид армян, признав за народом Нагорного Карабаха право на самоопределение активисты провели и возле посольства США. Они также передали американскому послу письмо-требование.

Организаторы акции отметили, что протестные акции будут продолжаться.

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