Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству

15 июля 2023, 17:15

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Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, в том числе в Чечне, для которой стало типичным принуждение к участию в военной операции, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юрист.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ были введена части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено наказание на срок до 10 лет. Так, например, Алан Батырханов, заключивший контракт на военную службу, приговорен судом в Грозном к году лишения свободы за более чем двухнедельное отсутствие в части. Суд в Ростове-на-Дону, куда защита Батырханова подала апелляцию, отказался смягчить приговор, невзирая на контузию контрактника в зоне СВО и беременность его супруги. В мае суд в Грозном приговорил военнослужащего Вячеслава Андриенко к двум годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части в зоне военной операции. Андриенко отсутствовал на службе больше двух недель и был задержан военной полицией. К такому же сроку Грозненским гарнизонным военным судом в декабре 2022 года приговорен контрактник Александр Хмелев за оставление части более чем на две недели.

На фоне частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако протесты против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, говорится в бюллетене Центра защиты прав человека "Мемориал".

Приговоры по статье за побег из части с реальными сроками стали выноситься чаще после начала военной операции на Украине, поделился наблюдениями член Комитета солдатских матерей Анатолий Салин. "После начала спецоперации в законодательство были внесены изменения, согласно которым за самовольное оставление части увеличены тюремные сроки – вплоть до 10 лет тюрьмы. Закон действует, и сказать, что сотрудники военной полиции или судов действуют незаконно, нельзя. Однако очевидным фактом является ужесточение законодательства", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Салин.

Тех, кто по своему умыслу покидает военную часть, называют "сочинец" (СОЧ - "самовольно оставивший часть"), продолжил Салин. По его словам, до начала СВО "сочинцам" давали условные сроки, а после начала военной кампании суд приговаривает солдат к уголовной ответственности. "Реальные сроки были редки, как правило, суды ограничивались условными сроками или иными мерами воздействия. Сейчас же ввиду выполнения боевых задач СВО требования стали более конкретизированными и применяются более жесткие меры", - сказал Салин.

Чечня, по его оценке, стоит особняком среди прочих российских регионов. "В Чечне, в Ханкале, расположена 42-я войсковая мотострелковая дивизия. Самые актуальные проблемы здесь возникают с теми, кто воюет. Люди, напрямую связанные с боевыми действиями, получают сроки больше", - рассказал Салин.

Действительно, законодательство в части самовольного оставления воинской части было ужесточено, подтвердил слова Салина юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц. "Изменения гласят, что ответственность усиливается при военном положении, военных действиях, мобилизации и так далее. И эти новшества будут активно применяться. Стоит отметить, что тяжелые обстоятельства – например, состояние здоровья родных, которые являются поводом для освобождения от уголовной ответственности, неприменимы в данном случае. В мае было выпущено постановление пленума Верховного суда РФ, которое это объясняло", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мугунянц.

В статье 49 постановления Пленума Верховного суда России №11 от 18 мая указано, что освобождаться от ответственности за самовольное оставление части в связи со стечением тяжелых жизненных обстоятельств "объективно существовавших на момент совершения деяния неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера", в частности, "тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников" могут лишь военнослужащие, оставившие службу в мирный период.

Идея об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части прорабатывалась депутатами задолго до начала СВО, уверен Мугунянц. "Государство заранее подготовилось к тому, что солдаты будут массово оставлять части или дезертировать. И чтобы запугать военнослужащих, закон будет активно применяться. Стоит отметить, что 14 июля в первом чтении Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении возраста нахождения [военнообязанных] в запасе на пять лет – с 50 до 55 лет. Так что все идет к ужесточению, которое затронет больше людей", - сказал Мугунянц.

Артем Мугунянц считает, что в Чечне приговоры "сочинцам" назначаются более жесткими, чем в других российских регионах. "Чечня всегда выделялась жесткостью, потому что все основано на страхе", - сказал Мугунянц.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* отметила, что тюремные сроки назначались в Чечне за самовольное оставление воинской части и ранее, но судами первой инстанциями, а впоследствии приговоры смягчались. По ее мнению, Чечня сильно отличается от других регионов в плане подхода к отказу от службы.

"Руководство Чечни призывает всех идти воевать. Собирают молодежь коллективно, без объяснения, почему они должны воевать, принудительно. Как-то на критику Чечни Кадыров сказал, что россиянам, молодым людям, стоит воевать плечом к плечу с чеченцами, военная тема постоянно муссируется", - сказала правозащитница.

"Кавказский узел" писал, что после объявления мобилизации глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта". В марте Кадыров заявил, что жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда говорит об отсутствии веры.

15 апреля Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними, и подверг их критике за сдачу в плен. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей. 15 июня стало известно, что освобожденные из плена бойцы вернулись в зону проведения специальной военной операции. Они заявили, что готовы выполнить любой приказ.

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