Контрактник из Чечни получил год за побег из части

13 июля 2023, 15:46

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Алан Батырханов, заключивший контракт на военную службу, приговорен судом в Грозном к году лишения свободы за более чем двухнедельное отсутствие в части. Суд в Ростове-на-Дону, куда защита Батырханова подала апелляцию, отказался смягчить приговор, невзирая на контузию контрактника в зоне СВО и беременность его супруги.

Принимавший участие в военной операции на Украине контрактник из Грозного Алан Батырханов получил год колонии за оставление части. По его словам, он покинул часть больше чем на две недели, так как хотел "отдохнуть от тягот военной службы", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, Батырханов отсутствовал в части с 5 по 24 января, после чего добровольно пришел в военную комендатуру. Контрактник и его защита обжаловали приговор Грозненского гарнизонного суда. который приговорил Батырханова к году колонии, так как сочли его чрезмерно жестким. В апелляции говорится, что Батырханов добровольно прибыл в военную комендатуру и написал явку с повинной, а также суд не учел, что супруга контрактника беременна и находится в отпуске по уходу за ребенком. Также Батырханов утверждал в апелляции, что получил контузию в специальной военной операции и временно негоден к военной службе.

Южный окружной военный суд отметил, что все изложенные доводы были учтены судом первой инстанции, они не являются основанием для снижения срока и Батырханов получил минимальный срок.

Как следует из карточки дела, приговор Батырханов был вынесен 7 июля, на сайте суда он опубликован сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Грозном приговорил военнослужащего Вячеслава Андриенко к двум годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части. В части он отсутствовал более двух недель и был задержан сотрудниками военной комендатуры.

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