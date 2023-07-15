Ереван обвинил Баку в обстрелах

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Военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат в направлении села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

Огонь велся с 22.30 14 июля по 00.30 15 июля [21.30 мск – 23.30 мск 14 июля] из стрелкового оружия различного калибра, сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На 11.20 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе и Нахичеванской автономной республике подверглись обстрелам. Армения в свою очередь сообщила, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинской области.

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