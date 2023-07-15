15 июля 2023, 11:21

Ереван обвинил Баку в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат в направлении села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

Огонь велся с 22.30 14 июля по 00.30 15 июля [21.30 мск – 23.30 мск 14 июля] из стрелкового оружия различного калибра, сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На 11.20 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе и Нахичеванской автономной республике подверглись обстрелам. Армения в свою очередь сообщила, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинской области.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан выдвинул условие Красному Кресту для использования КПП "Лачин"", "Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Брюсселе", "Участники многотысячного митинга в Степанакерте потребовали разблокировать Лачинский коридор".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июля 2023, 10:29

  • Депутаты Европарламента призвали освободить Саакашвили

    Группа депутатов Европарламента обратились к властям Грузии с призывом освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение в одной из стран ЕС. Освобождение Саакашвили могло бы способствовать улучшению отношений Грузии с Евросоюзом, считает аналитик Гия Хухашвили.

15 июля 2023, 09:36

15 июля 2023, 08:39

15 июля 2023, 07:47

15 июля 2023, 06:53

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи