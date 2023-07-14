Баку и Степанакерт заявили об обстрелах

14 июля 2023, 15:28

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Позиции азербайджанской армии в Карабахе и Нахичеванской автономной республике подверглись обстрелам, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинской области, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях, а также строящегося в Ерасхе металлургического завода

В 10:55 (09.55 мск) позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов подверглись обстрелу из стрелкового оружия с территории Карабаха, где временно расположены российские миротворцы, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Также "с 13.39 (12.39 мск) до 1350 (12.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района (село Ерасх Араратской области Армении - прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республики".

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям, говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана.

Минобороны Нагорного Карабаха проинформировало сегодня на своей странице в Facebook*, что около 14.00 (13.00 мск) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинской области."С армянской стороны потерь нет. Об инциденте сообщили командованию российских миротворческих сил", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении к 15.20 мск не прокомментировало сообщение военного ведомства Азербайджана на своем сайте и в соцсетях.

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