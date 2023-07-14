Армения обвинила Азербайджан в обстреле завода в Ерасхе

14 июля 2023, 14:02

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Азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях.

Сегодня в 13:40 по местному времени (12:40 мск) азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе американский металлургический завод, говорится в сообщении Минобороны Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Информации о пострадавших нет.

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 14:00 мск нет.