Cтроящийся в Ерасхе металлургический завод. Фото https://www.pastinfo.am/ru/news/2023/06/20/0ozt4llrq/1597074

14 июля 2023, 14:02

Армения обвинила Азербайджан в обстреле завода в Ерасхе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях.

Сегодня в 13:40 по местному времени (12:40 мск) азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе американский металлургический завод, говорится в сообщении Минобороны Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Информации о пострадавших нет.

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 14:00 мск нет.

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Примечание:

"Карабахские беженцы добиваются встречи с послом США в Армении", "Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору", "Рабочие завода в Ерасхе подверглись обстрелу".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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