14 июля 2023, 14:02
Армения обвинила Азербайджан в обстреле завода в Ерасхе
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Азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод, сообщило Минобороны Армении.
"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях.
Сегодня в 13:40 по местному времени (12:40 мск) азербайджанские военные обстреляли строящийся в Ерасхе американский металлургический завод, говорится в сообщении Минобороны Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Информации о пострадавших нет.
Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 14:00 мск нет.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"