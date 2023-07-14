14 июля 2023, 09:41

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях.

По данным Минобороны Азербайджана, 13 июля в 22.35  (21.35 мск) военнослужащие Армении обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении Садаракского района Нахичевани.

Сегодня 01.10 (00.10 мск) с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, также были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в направлении Ходжалинского района, добавило ведомство, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На обоих направлениях азербайджанские военные открыли ответный огонь, уточнило министерство.

Азербайджанские военные с 21.30 13 июля до 01.00 часов 14 июля [20.30 мск 13 июля до 00.00 мск 14 июля] обстреливали из стрелкового оружия разного калибра позиции армянских солдат, расположенные на участках Джили (Гегаркуникская область) и Паруйр-Севак (Араратской области), сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Карабахское оборонное ведомство сегодня на своем сайте заявило, что распространенное Минобороны Азербайджана сообщение, что карабахские военные обстреляли азербайдажанских солдат, не соответствует действительности.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

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Примечание:

"Карабахские беженцы добиваются встречи с послом США в Армении", "Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору", "Рабочие завода в Ерасхе подверглись обстрелу".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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