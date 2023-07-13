13 июля 2023, 09:29

Армения обвинила Азербайджан в обстреле

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военнослужащие с 21.00 12 июля по 01.00 13 июля [с 20.00 мск 12 июля по 00.00 мск 13 июля] обстреляли позиции армянских солдат в направлении села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

Обстрел велся из огнестрельного оружия разного калибра, сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На 09.25 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения армянского оборонного ведомства.

Напомним, 12 июля  Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в районе Ишханасара.

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Примечание:

"Карабахские беженцы добиваются встречи с послом США в Армении", "Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору", "Рабочие завода в Ерасхе подверглись обстрелу".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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