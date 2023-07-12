Армения заявила об обстреле военных на границе с Азербайджаном

12 июля 2023, 17:55

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Азербайджанские военные из огнестрельного оружия обстреляли армянские позиции в районе Ишханасара, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле позиций в Шушинском и Лачинском районах. Армия обороны Арцаха назвала сообщение об обстреле "очередной дезинформацией". Минобороны Армении сегодня сообщило о ранении двух солдат близ села Тех.

Минобороны Армении сообщило об обстрелах в районе Ишханасара Сюникской области Армении. Азербайджанские военные в период с 13.40 до 13.50 (12.40-12.50 мск) вели огонь из огнестрельного оружия разных калибров, сообщило военное ведомство.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

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