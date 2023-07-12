На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: https://armedia.am/rus/news/35905/karabakh-obstanovka-na-peredovoiy.html

12 июля 2023, 15:40

Минобороны Армении сообщило о ранении второго за день солдата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Второй армянский военнослужащий получил сегодня ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле позиций  в Шушинском и Лачинском районах. Армия обороны Арцаха назвала сообщение об обстреле "очередной дезинформацией". Минобороны Армении сегодня сообщило о ранении солдата близ села Тех.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении села Тех Сюникской области , сообщило Минобороны Армении. Обстрел зафиксирован в 12:10 (11.10 мск), в результате обстрела ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении Н.Т. "Состояние раненого военнослужащего врачи оценивают как средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении ведомства. Это второй случай за день, когда в результате обстрела с азербайджанской стороны ранен армянский солдат.

Минобороны Азербайджана к 15.00 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение военного ведомства Армении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.    

Примечание:

"Карабахские беженцы добиваются встречи с послом США в Армении", "Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору", "Рабочие завода в Ерасхе подверглись обстрелу".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 июля 2023, 17:55

12 июля 2023, 17:11

  • Житель Дагестана осужден за финансирование терроризма

    Суд признал жителя Хасавюртовского района Абдурахмана Абдурахманова виновным в содействии терроризму и участии в деятельности террористической организации за перевод тысячи долларов участнику ИГ* и приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

12 июля 2023, 16:27

  • Четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе

    Потоки воды в поселке Тюменский Туапсинского района унесли в море дом, где находились три человека, и машину с водителем, сообщили Telegram-каналы. Представители МЧС подтвердили информацию о четырех пропавших без вести в результате наводнения. Оперштаб Краснодарского края проинформировал о подтоплениях десятков жилых домов, а также детсадов и школ.

12 июля 2023, 14:57

12 июля 2023, 14:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи