Минобороны Армении сообщило о ранении второго за день солдата

12 июля 2023, 15:40

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Второй армянский военнослужащий получил сегодня ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле позиций в Шушинском и Лачинском районах. Армия обороны Арцаха назвала сообщение об обстреле "очередной дезинформацией". Минобороны Армении сегодня сообщило о ранении солдата близ села Тех.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении села Тех Сюникской области , сообщило Минобороны Армении. Обстрел зафиксирован в 12:10 (11.10 мск), в результате обстрела ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении Н.Т. "Состояние раненого военнослужащего врачи оценивают как средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении ведомства. Это второй случай за день, когда в результате обстрела с азербайджанской стороны ранен армянский солдат.

Минобороны Азербайджана к 15.00 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение военного ведомства Армении.

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