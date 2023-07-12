Армянский военный ранен при обстреле

12 июля 2023, 10:08

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После обстрела участка в районе Тех ранение получил армянский солдат.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Баку обвинил Армению в обстрелах в Шушинском и Лачинском районах.

12 июля в 05:30 (04:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Тех, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил АРмении, сообщило военное ведомство в Ереване в релизе, опубликованном в телеграмм-канале ведомства.

Состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности, говорится в сообщении.

Напомним также, 11 июля военные ведомства Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило, что обстрелу подверглись позиции в направлении Лачинского коридора, при этом был ранен военнослужащий Гусейн Абдуллаев, по данным Минобороны Армении под обстрел попали позиции в Сюнике. Вечером в этот же день Баку заявил об обстреле в Кяльбаджарском районе. Ереван опроверг обвинения, заявив, что азербайджанские военные обстреляли армянских у озера Сев Лич.

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