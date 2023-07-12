Перестрелка в Нагорном Карабахе. Фото: https://ednews.net/ru/news/conflicts/162789-i-snova-perestrelka-v-karabaxe

12 июля 2023, 04:26

Армения и Азербайджан заявили об обстрелах позиций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянские военные обстреляли азербайджанских солдат в Кяльбаджарском районе, сообщил Баку. Ереван опроверг обвинения, заявив, что азербайджанские военные обстреляли армянских у озера Сев Лич.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля военные ведомства Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах. По данным Минобороны Азербайджана, обстрелу подверглись позиции в направлении Лачинского коридора, а по данным министерства обороны Армении - позиции в Сюнике.

Вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанских военных в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района. В ответ азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры в указанном направлении", пишет Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении, в  свою очередь, сообщило в своем телеграм-канале, что вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, дислоцированные на участке озера Сев Лич. Ведомство также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле.

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Примечание:

"Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору", "Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", "Регулярные обстрелы помешали сельскохозяйственным работам в карабахских селах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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