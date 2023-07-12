Армения и Азербайджан заявили об обстрелах позиций

12 июля 2023, 04:26

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Армянские военные обстреляли азербайджанских солдат в Кяльбаджарском районе, сообщил Баку. Ереван опроверг обвинения, заявив, что азербайджанские военные обстреляли армянских у озера Сев Лич.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля военные ведомства Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах. По данным Минобороны Азербайджана, обстрелу подверглись позиции в направлении Лачинского коридора, а по данным министерства обороны Армении - позиции в Сюнике.

Вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанских военных в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района. В ответ азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры в указанном направлении", пишет Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщило в своем телеграм-канале, что вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, дислоцированные на участке озера Сев Лич. Ведомство также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле.

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