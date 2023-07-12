Баку заявил об обстрелах в двух районах

12 июля 2023, 09:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в Шушинском и Лачинском районах, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля военные ведомства Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах. По данным Минобороны Азербайджана, обстрелу подверглись позиции в направлении Лачинского коридора, при этом был ранен военнослужащий Гусейн Абдуллаев, а по данным министерства обороны Армении – обстреливались позиции в Сюнике. Вечером в этот же день Баку заявил об обстреле в Кяльбаджарском районе. Ереван опроверг обвинения, заявив, что азербайджанские военные обстреляли армянских у озера Сев Лич.

«11 июля в 23:25 (22.25 мск) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана... обстреляли позиции нашей армии в Шушинском районе из стрелкового оружия», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Кроме того, говорится в пресс-релизе, 12 июля в 05:45 (04.45 по мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района. «Огонь велся с позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района (село Тех Гегаркуникской области Армении, прим. «Кавказского узла»). Азербайджанские подразделения приняли ответные меры», - сказано в заключение пресс-релиза Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Арцаха в релизе на своем сайте назвала сообщение об обстреле "очередной дезинформацией".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.