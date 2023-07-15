Депутаты Европарламента призвали освободить Саакашвили

15 июля 2023, 10:29

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Группа депутатов Европарламента обратились к властям Грузии с призывом освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение в одной из стран ЕС. Освобождение Саакашвили могло бы способствовать улучшению отношений Грузии с Евросоюзом, считает аналитик Гия Хухашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе рассказал, что здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось после применения нового плана лечения.

27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В марте глава Минюста Грузии сообщил, что власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил глава Минюста. Адвокат возразил, что заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством.

Группа из 44 депутатов Европарламента обратилась к властям Грузии с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в одну из стран Европейского союза. Евродепутаты выступили с заявлением на имя президента Грузии, спикера парламента Грузии и премьер-министра страны, передал 14 июля в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Саакашвили поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку. "Никакие репрессии, даже угроза смерти, не могут остановить мою борьбу", – написал он в частности на своей странице в соцсети Facebook*.

Если на международной арене Грузии это принесет пользу, что ее власти должны освободить Саакашвили, считает член клуба экспертов Гия Хухашвили. "Вопрос Саакашвили является одной из тех проблем, которые Грузия должна решить. На самом деле, когда на чаше весов лежит долгосрочное развитие страны, то правительство должно отпустить Саакашвили", – сказал в эфире телеканала "Пирвели" Хухашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Если власти Грузии освободят Саакашвили, то таким образом они смогут сблизить страну с Евросоюзом и наладить отношения с европейскими партнерами, добавил Хухашвили.

С призывом освободить Саакашвили к властям Грузии также обратились и власти Украины. Обращение подписали 87 украинских депутатов, в том числе лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Также власти Украины призвали допустить к Саакашвили омбудсмена Грузии, передал телеканал.

Напомним, адвокаты Саакашвили ранее обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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