14 июля 2023, 06:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось после применения нового плана лечения. Врачам удалось добиться набора массы тела, рассказал клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили допущена бригада польских врачей для проведения всестороннего обследования.

27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В марте глава Минюста Грузии сообщил, что власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил глава Минюста. Адвокат возразил, что заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством.

Состояние Михаила Саакашвили улучшилось, сообщил клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе.

"Что касается набора веса, то, конечно, есть прибавка в весе, увеличение веса, и мы очень рады. И я думаю, что пациент должен быть рад и его окружение. Мы хотели бы семье предложить пригласить любого врача, который будет следить за состоянием здоровья Саакашвили. Все параметры стабильные", – сказал 13 июля в эфире телеканала "Рустави 2" Чхаидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Польские врачи согласились с планом лечения, разработанным грузинскими врачами. "Это определенно была коллегиальная, предметная встреча. Они полностью согласились с нашей тактикой лечения, проведенными исследованиями. Мы проведем дальнейшие исследования, и польские коллеги, полностью согласились с этими исследованиями", – добавил Зура Чхаидзе.

Власти Грузии не выступали против того, чтобы приехали зарубежные врачи и осмотрели Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Министерство юстиции всегда было открыто в этом вопросе. Они (польские врачи) были приглашены, в том числе семейными врачами. Семье предложили пригласить любого врача, который будет наблюдать за состоянием здоровья. Поэтому видно, что никому нечего скрывать", – сказал в эфире телеканала "Общественный вещатель" Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он заявил, что Михаил Саакашвили потерял вес из-за употребления низкокалорийной пищи. "Это единственная проблема. Включите в рацион пищу правильной калорийности, и это больше не будет проблемой. Семья несет ответственность", – отметил Кобахидзе.

Врачи отказали Саакашвили в том, чтобы он 28 ноября присутствовал на судебном заседании по делу о незаконном пересечении границы Грузии, сказано в репортаже.

Напомним, 11 апреля стало известно, что защита Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья третьего президента Грузии не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.