Семья Саакашвили добилась допуска к нему независимых врачей

12 июля 2023, 20:44

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Бригада польских врачей допущена к Михаилу Саакашвили, они проведут его всестороннее обследование, сообщили в "Едином национальном движении".

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Михаила Саакашвили посетили в тбилисской клинике члены консилиума, созданного народным защитником Грузии. Состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил после визита в клинику член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе. 27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В марте глава Минюста Грузии сообщил, что власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил глава Минюста. Адвокат возразил, что заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством.

11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья третьего президента Грузии не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Медицинская миссия ЕС допущена в клинику "Вивамед" к Михаилу Саакашвили. Команда из пяти польских врачей будет проводить исследования Михаила Саакашвили, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

По словам семьи, результаты медицинской миссии не будут обнародованы. "Очень трудно получить им эти разрешения. У них до последней минуты не было разрешения от пенитенциарной системы", - сказала мать Саакашвили Гиули Аласания в эфире "Рустави 2".

По словам члена политсовета "Единого национального движения" Георгия Чаладзе, медицинская миссия будет продолжаться до тех пор, пока врачи не получат достаточно данных для заключения о состоянии Саакашвили.

"Медицинская миссия укомплектована рядом профильных врачей, первоклассных, обладающих специальными знаниями и образованием врачей, которые имеют все необходимое для изучения состояния здоровья Саакашвили.Миссия будет длиться до тех пор, пока врачи не получат достаточно данных и информации, чтобы они могли полностью увидеть состояние здоровья Саакашвили. Результаты медицинской миссии не будут обнародованы", - отметил он. Чаладзе добавил, что результаты обследования будут использованы в дипломатических усилиях.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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