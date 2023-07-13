Командующий 58-й армией отстранен от должности после доклада о ее проблемах

13 июля 2023, 08:36

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Командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов заявил, что был отстранен от должности после того, как доложил руководству о проблеме с контрбатарейной борьбой и отсутствии станции артиллерийской разведки, а также о массовой гибели российских военных.

Обращение командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майора Ивана Попова опубликовал сегодня ночью в своем Telegram-канале депутат Госдумы, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев.

"Меня отстранили от должности <…>. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны – это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко",– сказал Попов в аудиообращении.

По его словам после доклада был составлен приказ об его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу. "Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы", – добавил Попов.

По данным источника, Попов выступил с докладом перед начальником Генштаба Валерием Герасимовым, передал "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что ранее в критикой в адрес Минобороны России неоднократно выступал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. 4 мая он обнародовал видеообращение к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Позже стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

После начала военной операции на Украине глава Чечни Рамзан Кадыров также неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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