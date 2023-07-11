11 июля 2023, 07:44

Аэропорт Кутаиси приостановил работу из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Непогода привела к нарушению работы пассажирского терминала в международном аэропорту Кутаиси, после чего он приостановил прием и отправку авиарейсов.

По данным администрации международного аэропорта в Кутаиси (город в Западной Грузии, – прим. "Кавказского узла") в результате обильных осадков оказалась нарушена работа пассажирского терминала аэропорта.

"Из-за непогоды аэропорт временно прекращает работу", – информировала пресс-служба аэропорта, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рейсы, запланированные в Кутаисском аэропорту, перенаправлены в Тбилисский аэропорт.

Непогода также нанесла урон жителям Гурии (область на западе Грузии). Передвигаться по Озургети и Чохатаури практически невозможно. Улицы, дворы, магазины были затоплены. Интернет работает с задержкой. Жители просят о помощи, передал сегодня в своем эфире телеканал "Пирвели", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что непогода нанесла урон жителям и других республик Южного Кавказа. Так, 10 июля стало известно, что жители Гудаутского, Гагрского районов Абхазии, а также части Сухумского района остались без электроснабжения после того, как сильный ветер привел к авариям на линиях электропередачи. Из-за обильных дождей в Абхазии также было временно приостановлено движение поездов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Кутаиси умеренный дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 12 июля также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды", "Более 30 домов повреждены из-за непогоды в Грузии", "Автотрасса в Грузии закрыта из-за непогоды".

Автор: Галина Готуа

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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