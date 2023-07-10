Последствия непогоды в Абхазии. Стоп-кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=MF9CJ4Kha6w

10 июля 2023, 11:19

Непогода нанесла урон жителям Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Гудаутского, Гагрского районов, а также части Сухумского района остались без электроснабжения после того, как сильный ветер привел к авариям на линиях электропередачи. В Абхазии из-за обильных дождей временно приостановлено движение поездов, также власти рекомендовали временно закрыть пляжи.

По данным АО "Российские железные дороги", в Абхазии из-за сильного ливня временно закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш. Пассажиров поездов автобусами доставят до станции Цандрипш.

"Поезд № 306 "Сухум - Москва" и поезд № 480 "Сухум - Санкт-Петербург" были остановлены в пути", – привел 9 июля "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании.

Речь идет о пассажирах поездов N306 "Москва – Сухум" и N479 "Санкт-Петербург – Сухум", от станции Цандрипш до места назначения они будут доставлены автотранспортом. Из-за непогоды также отменен поезд "Ласточка" N924 "Аэропорт Сочи – Гагра", а также четыре поезда между станциями "Гагра - Аэропорт Сочи", добавили в пресс-службе.

Непогода в Абхазии привела к аварии на линиях электропередачи, из-за чего без подачи света остались Гудаутский, Гагрский районы, а также часть Сухумского района, передал сегодня Telegram-канал "D News Абхазия".

Министр туризма республики Теймураз Хишба порекомендовал закрыть на время все пляжи. "Это крайне необходимая мера для безопасности жителей и гостей страны. Сейчас не критичная, но необходим контроль. Мы должны всеми возможными способами не допустить, того чтобы в течение нескольких дней люди купались на море" – привела сегодня пресс-служба министерства слова Хишбы на своей странице в Facebook*.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме сильный дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также прогнозируется сильный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Часть жителей Абхазии остались без света во время непогоды", "Жители Сухума пожаловались на перебои с подачей электричества", "Жители нескольких районов Абхазии остались без света".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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