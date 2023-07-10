Непогода нанесла урон жителям Абхазии

10 июля 2023, 11:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Гудаутского, Гагрского районов, а также части Сухумского района остались без электроснабжения после того, как сильный ветер привел к авариям на линиях электропередачи. В Абхазии из-за обильных дождей временно приостановлено движение поездов, также власти рекомендовали временно закрыть пляжи.

По данным АО "Российские железные дороги", в Абхазии из-за сильного ливня временно закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш. Пассажиров поездов автобусами доставят до станции Цандрипш.

"Поезд № 306 "Сухум - Москва" и поезд № 480 "Сухум - Санкт-Петербург" были остановлены в пути", – привел 9 июля "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании.

Речь идет о пассажирах поездов N306 "Москва – Сухум" и N479 "Санкт-Петербург – Сухум", от станции Цандрипш до места назначения они будут доставлены автотранспортом. Из-за непогоды также отменен поезд "Ласточка" N924 "Аэропорт Сочи – Гагра", а также четыре поезда между станциями "Гагра - Аэропорт Сочи", добавили в пресс-службе.

Непогода в Абхазии привела к аварии на линиях электропередачи, из-за чего без подачи света остались Гудаутский, Гагрский районы, а также часть Сухумского района, передал сегодня Telegram-канал "D News Абхазия".

Министр туризма республики Теймураз Хишба порекомендовал закрыть на время все пляжи. "Это крайне необходимая мера для безопасности жителей и гостей страны. Сейчас не критичная, но необходим контроль. Мы должны всеми возможными способами не допустить, того чтобы в течение нескольких дней люди купались на море" – привела сегодня пресс-служба министерства слова Хишбы на своей странице в Facebook*.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме сильный дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также прогнозируется сильный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.