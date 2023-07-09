Посты в соцсети привели краснодарца к штрафу за дискредитацию армии

09 июля 2023, 20:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре дважды оштрафовал местного жителя Георгия Белика.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

За два поста в "Одноклассниках" Ленинский суд Краснодара оштрафовал местного жителя Георгия Белика на тысячу и пятнадцать тысяч рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*. Первый штраф вынесен по протоколу об экстремистской символике – знак батальона "Азов"**, второй – за сравнение тех, кто поддерживает спецоперацию, с фашистами.

"Кавказский узел" также сообщал, что жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована по статье о дискредитации армии за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** признан в России террористической организацией

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.