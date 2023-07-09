09 июля 2023, 20:01

Посты в соцсети привели краснодарца к штрафу за дискредитацию армии

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Суд в Краснодаре дважды оштрафовал местного жителя Георгия Белика.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

За два поста в "Одноклассниках" Ленинский суд Краснодара оштрафовал местного жителя Георгия Белика на тысячу и пятнадцать тысяч рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*. Первый штраф вынесен по протоколу об экстремистской символике – знак батальона "Азов"**, второй – за сравнение тех, кто поддерживает спецоперацию, с фашистами.

"Кавказский узел" также сообщал, что  жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована по статье о дискредитации армии за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской.

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* включено в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Надпись на машине стала поводом для задержания жителя Краснодара", "Защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности", "Третье дело Светланы Матухновой поступило в сочинский суд",

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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