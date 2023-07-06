Военный из Дагестана убит на Украине

06 июля 2023, 14:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Камиль Умаров погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 559 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Гамзалов, Ильяс Исмаилов и Рафик Забитов погибли в ходе специальной военной операции, общее число погибших там военных из Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 558.

Боец передовой линии штурмового батальона, житель селения Зубутли-Миатли Камиль Умаров погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района. У него остались жена и сын, погибшему было 28 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 июля.