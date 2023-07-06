06 июля 2023, 14:46
Военный из Дагестана убит на Украине
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Камиль Умаров погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 559 военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", Магомед Гамзалов, Ильяс Исмаилов и Рафик Забитов погибли в ходе специальной военной операции, общее число погибших там военных из Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 558.
Боец передовой линии штурмового батальона, житель селения Зубутли-Миатли Камиль Умаров погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района. У него остались жена и сын, погибшему было 28 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 июля.
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 559 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.40 мск 6 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2186 силовиков с юга России, в том числе 1169 – в СКФО и 1017 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"