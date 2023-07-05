05 июля 2023, 07:28

Стало известно о гибели троих уроженцев Дагестана на Украине

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Магомед Гамзалов, Ильяс Исмаилов и Рафик Забитов погибли в ходе специальной военной операции, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 558 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 3 июля власти и силовики официально подтвердили гибель на Украине 555 военных из Дагестана.

О смерти Магомеда Гамзалова и Ильяса Исмаилова сообщила на своей странице в социальной сети "ВКконтакте" администрация Кизилюртовского района. О гибели Рафика Забитова в телеграмм-канале сообщила администрация села Касумкент.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 558 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 07.10 мск 5 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2178 силовиков с юга России, в том числе 1163 – в СКФО и 1010 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине", "Боец из Северной Осетии убит в военной операции", "Пулеметчик из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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