"Грузинская мечта" расширила возможности влияния на результаты выборов

05 июля 2023, 22:45

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Новые правила избрания главы Центризбиркома Грузии, которые парламент провел, преодолев вето президента, призваны поставить во главе структуры лояльного кандидата перед парламентскими выборами 2024 года, так как правящая партия "Грузинская мечта" не уверена в своей справедливой победе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Правящая партия "Грузинская мечта" этим законопроектом пытается получить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года, указали оппозиционеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, представители оппозиции поддержали это решение президента. Однако 3 июля депутаты парламента Грузии большинством голосов преодолели вето президента.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - поясняла администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Новые правила избрания председателя Центризбиркома демонстрируют, что "Грузинская мечта" намерена сохранить власть, а не выполнить условия Евросоюза, необходимые для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

"Перед выборами "Грузинская мечта" старается нащупать тему, которая привлечет к ней избирателей, потому что на поддержке сказывается много факторов, в том числе и вопрос получения статуса кандидата в члены ЕС. Поднятый вопрос о том, что Европа хочет открыть в Грузии второй фронт – не нашел поддержки среди избирателей и теперь поднят вопрос пропаганды ЛГБТ, в каких-то случаях это работает. Следующим шагом будет полная антилиберальная и антизападная политика. Как это получится и как это повлияет, говорить пока рано. Очень важно, как на это отреагируют люди и оппозиция", - сказал он.

По его словам, правящая партия ведет последовательную политику для сохранения власти по итогам выборов. На двух последних парламентских выборах в 2016 и 2020 году, "Грузинская мечта" получила примерно 48% голосов избирателей. И в условиях парламента, созванного по пропорциональной и мажоритарной системам, партии было достаточно мандатов. Однако начиная с 2024 года парламент будет созываться по пропорциональной системе, в результате "Грузинская мечта" не сможет набрать такой процент голосов и при распределении мандатов не сможет сохранить власть, пояснил Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла"

Передав право на созыв конкурсной комиссии спикеру парламента, "Грузинская мечта" намерена укомплектовать ЦИК "своими людьми", в связи с чем преодолела вето президента, уверен руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

""Грузинская мечта" видит, что ее рейтинг падает и всеми путями старается удержать власть, поэтому идет на все. У нее снижаются шансы на победу. По соцопросам партию поддерживает от 20 до 25% избирателей, при такой поддержке ей будет сложно победить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читадзе подчеркнул, что у всей оппозиции в совокупности больше 30% избирателей. При этом примерно половина от общего количества избирателей страны не хочет голосовать на выборах или не решила, за кого голосовать.

Президент страны, избранный путем прямого голосования, считается фигурой, представляющей интересы большей части общества, если не всего, указал представитель правления Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили. "Саломе Зурабишвили как институт президента не заинтересована в итогах выборах. Для общества и для всего политического спектра более приемлемо было, когда президент предлагал парламенту кандидатуру на пост главы Центризбиркома", - сказал он.

По его словам, при новых правилах, когда кандидатуру главы ЦИК выдвигает председатель парламента - очень политически ангажированная фигура, связанная с парламентским большинством, ожидается усиление влияния правящей партии на формирование ЦИК. "Это уже будет закреплено институционально. Эти законодательные изменения не способствуют деполяризации, тому чтобы ЦИК был более авторитетным органом, сильным, независимым, насколько это возможно институтом", - считает Чечелашвили.

Он предполагает, что международное сообщество отреагирует на законодательные изменения, также будет поставлена под вопрос «степень легитимности» предстоящих выборов, а у оппозиции появится еще один серьезный аргумент – предвзятость ЦИК.

"Кавказский узел" также писал, что 31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности, оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Европейского совета Шарль Мишель. Договор, в частности, предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

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