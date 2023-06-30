Три бойца из Дагестана убиты в военной операции

30 июня 2023, 20:39

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Тагир Маметов, Владик Мисриханов и Терлан Асланов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 552 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Абдурахман Гаджиев стал 549-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Тагир Маметов похоронен в селе Касумкент, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. Он служил водителем реактивного артиллерийского дивизиона в звании гвардии рядового, погиб 22 июня. Тагиру было 37 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 27 июня.

Ранее власти района сообщили о передаче ордена Мужества родным погибшего в ходе военной операции младшего сержанта Владика Мисриханова. Уроженец села Даркуш-Казмаляр, командир отделения Владик Мисриханов погиб 22 октября 2022 года. Ему был 21 год, указано в сообщении на сайте администрации Сулейман-Стальского района от 15 июня.

Администрация Дербентского района сообщила о гибели на Украине Терлана Асланова, его родным передан орден Мужества, говорится в сообщении от 27 июня в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 552 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.30 мск 30 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2164 силовиков с юга России, в том числе 1159 – в СКФО и 1005 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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