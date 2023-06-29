29 июня 2023, 23:38

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Старший лейтенант Абдурахман Гаджиев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 549 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Магомедов и Саидин Сулейманов погибли на Украине. Общее число военных из дагестана, гибель которых в ходе СВО на Украине подтвердили власти, достигло 548.

В ходе специальной военной операции погиб житель села Деличобан, начальник инженерной службы полка вооруженных сил России старший лейтенант Абдурахман Гаджиев, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 549 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 22.30 мск 29 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2156 силовиков с юга России, в том числе 1155 – в СКФО и 1001 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"13 военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Двое жителей Астраханской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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