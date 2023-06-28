Два бойца из Дагестана погибли в военной операции

28 июня 2023, 20:58

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Магомед Магомедов и Саидин Сулейманов погибли на Украине, сообщили администрации двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 548 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что подполковник Аду Щамхалов стал 546-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Магомед Магомедов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Шамильского района в своем Telegram-канале. Магомедов уроженец села Батлух, ему было 52 года. В феврале он заключил контракт на военную службу, погиб 3 мая, говорится в сообщении от 22 июня.

37-летний боец штурмовой группы ЧВК "Вагнер" Саидин Сулейманов погиб 13 января в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. На школе, где он учился, открыта мемориальная доска, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 июня.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 548 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.50 мск 28 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2140 силовиков с юга России, в том числе 1154 – в СКФО и 986 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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