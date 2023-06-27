Офицер из Дагестана погиб на Украине

27 июня 2023, 08:57

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Подполковник Аду Щамхалов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Кулинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 546 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня стало известно, что на Украине погиб Асрет Талибов из Ахтынского района, На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на менее 545 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Кули Кулинского района, подполковник, командир штурмового мотострелкового батальона танкового полка Аду Щамхалов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 26 июня в своем Telegram-канале администрация Кулинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в ходе военной операции на Украине не менее 546 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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