Боец из Дагестана убит в военной операции

26 июня 2023, 16:11

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В военной операции на Украине погиб Асрет Талибов из Ахтынского района, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 545 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня власти сообщили, что Шамил Гадисов из Сулейман-Стальского района погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 544 бойцов из Дагестана.

В школе села Кака Ахтынского района установили мемориальную доску военнослужащему Асрету Талибову, погибшему в военной операции, информирует сегодня в своем телеграм-канале Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан».

Асрет Талибов погиб 13 мая, сообщила администрация района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 545 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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