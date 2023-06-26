26 июня 2023, 12:04

Стрелок из Сулейман-Стальского района погиб на Украине

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Старший стрелок Шамил Гадисов из Сулейман-Стальского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 544 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погибли Гаджи Нуров и Ислам Махаев из Хасавюртовского района. Официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на менее 543 жителей Дагестана.

Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Сулейман-Стальского района, старший стрелок Шамил Гадисов. В его честь в Герейхановской школе №1 имени Османова открыта мемориальная доска, сообщила администрация учебного заведения 21 июня на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в ходе военной операции на Украине не менее 544 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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