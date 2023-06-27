Ростовские власти отчитались о ремонте поврежденных техникой "Вагнера" дорог

27 июня 2023, 11:51

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Более четырех тысяч квадратных метров было отфрезеровано рабочими при ремонте дорог в Ростове-на-Дону, поврежденных военной техникой ЧВК "Вагнер". Площадь повреждения большая из-за того, что боевая техника повредила дороги не только около штаба ЮВО, но и по пути следования к нему, отчитались власти.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после проезда военной техники по улицам Ростова-на-Дону повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Он уточнил, что больше всего поврежден был проспект Буденновский. Дороги Ростова-на-Дону нуждались в ремонте и до проезда по ним военной техники ЧВК "Вагнер", но власти долго игнорировали проблему, отметили горожане.

11 бригад рабочих были задействованы в восстановлении дорог в Ростове-на-Дону, которые были повреждены военной техникой, сообщил мэр города Алексей Логвиненко. "Дорожными службами отфрезеровано около 4000 квадратных метров поврежденного полотна", – написал он вечером 26 июня в своем Telegram-канале.

Некоторые из ростовчан усомнились, что военная техника действительно могла повредить площадь дорожного полотна, объем которой озвучил градоначальник. Они отметили, что бойцы ЧВК "Вагнер" располагались в городе компактно. Ростовские власти на это пояснили, что оценивали ущерб не только на проспекте Буденновском, но и на улицах, по которым военная техника двигалась к зданию штаба ЮВО, передала 26 июня на своем сайте "НВ газета".

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

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