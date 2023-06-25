Ростовчане раскритиковали мэра после слов о повреждениях дорог техникой "Вагнера"

25 июня 2023, 17:23

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Буденновский проспект и другие дороги Ростова-на-Дону нуждались в ремонте и до проезда по ним военной техники ЧВК "Вагнер", но власти долго игнорировали проблему, указали горожане после обещания мэра отремонтировать поврежденные дороги.

Как писал "Кавказский узел", после проезда военной техники по улицам Ростова-на-Дону повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщил сегодня глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, больше всего пострадал проспект Буденновский, устранение повреждений на проспекте и других улицах планируется выполнить за два дня.

Очевидцы сообщили 24 июня, что бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре Ростова-на-Дону шлагбаумы из противотанковых мин, перекрывать и минировать дороги. Ранее в тот же день около штаба Южного военного округа, занятого бойцами ЧВК, был слышен взрыв, после этого на Буденновский проспект въехала военная техника.

Заявление Алексея Логвиненко опубликовано сегодня также в телеграм-канале "Ростов Главный", на который подписаны 101,4 тысячи пользователей. Под публикацией, по состоянию на 17.21 мск, размещено 99 комментариев. Под сообщением самого главы города в его телеграм-канале к этому времени нет комментариев, как и под другими его публикациями.

Авторы многих комментариев, позиционирующие себя как жители Ростова-на-Дону, заявили, что проезжая часть проспекта давно нуждалась в ремонте, но власти не решали проблему. "Вот и спишут теперь на "вагнеровцев". А то, можно подумать, что до этого там асфальт как на автобане был", - написал, в частности, Владимир Владимиров.

"Хорошо, когда есть на кого скинуть [ответственность], вот только они [дороги] такие были и до них. Едешь и молишься, как бы колесо не пробило на нашей ровной дороге или не отлетело", - возмутилась Olesya Aleshkevich.

"Ой блин, можно подумать, на Буденновском был нормальный асфальт! В этом городе 80 процентов дорог выглядят так, будто тут бомбежки были. Они сейчас еще под это дело выделят миллиарды типа на дороги", - высказал мнение DH.

"До этого не лучше было", - лаконично прокомментировал слова мэра Александр. "Может, хоть дороги отремонтируют", - согласилась Татьяна. "До "Вагнера" дороги такие и были", - заметила Avvdeeva Daria.

"На Будённовском и так дороги были убитые, и до "Вагнера", - указал Т Т. "Нужно же на кого-то вину за своё безделье переложить, а сейчас прям удачный момент", - ответила на это Екатерина Z.

"Наконец-то Буденновский отремонтируют - ездить невозможно стало уже: по пересечению Буденовский - Горького только на тяжелой технике из-за трамвайных путей. Дальше, если ехать в сторону Садовой, куча бугров и ям", - отметил Владимир Иванов.

"Ну, сказать честно, они не были в идеальном состоянии!" – написала Roza Roza. "У нас ещё по Садовой можно ездить. Будённовский давно ушатан", - подтвердила Римма.

Некоторые пользователи призвали отремонтировать и другие городские дороги. "Желательно по всему городу отремонтировать дороги, не только центр", - написала, в частности, Кристина.

"Конечно, надо срочно восстановить дорогу на Будённовском, а остальные когда будут восстанавливать? Все дороги на ямах, дворы, или там наше правительство не ездит?" – задалась вопросом Елена.

"Да разве только Буденновский такой был? Вагнеровцам надо было по всему Ростову проехать, хоть тогда бы начали ремонтировать дороги", - написала Галина. "По вашим шикарным дорогам только на танках и ездить, я три ската порвал за 2 месяца, хозяева [бранное слово]", - возмутился Dmitry.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

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