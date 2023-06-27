Жители Шепси обвинили суд в ангажированности

27 июня 2023, 05:17

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Суд по иску Генпрокуратуры к жителям Шепси вновь проигнорировал все ходатайства и заявления ответчиков, рассказали сельчане. Они не верят, что смогут выиграть, но не планируют прекращать бороться за свое имущество.

Как писал "Кавказский узел", заместитель генпрокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в поселке Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и используются не по назначению, а лица, занимающие участки, не имеют на них никаких прав. Истец потребовал снести возведенные постройки как самовольные, а участки вернуть в госсобственность. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмутились требованием, так как приобретали участки по закону. 22 июня состоялось первое заседание по данному делу. Суд отклонил все ходатайства сельчан.

Участники процесса по иску Генпрокуратуры к жителям Шепси рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что судья 26 июня продолжил игнорировать всех их ходатайства и заявления. Некоторые из ответчиков ушли с заседания, не видя смысла участвовать в нем. Ответчики уже не сомневаются, что решение суда будет не в их пользу.

«Процесс длился с 10 до 18 часов вечера. Люди опять очень устали после восьмичасовых отказов во всех своих ходатайствах и заявлениях, которые пишут нам адвокаты», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Шепси Татьяна Шмакова.

По ее словам, даже некоторые адвокаты, видя бесперспективность процесса, перестали являться в суд. Шмакова опасается, что на следующем заседании ответчики останутся вовсе без поддержки адвокатов. «Сегодня (26 июня) решение вновь не было вынесено. Куда мы двигаемся? На какой стадии суд? Судья объявил, что мы перешли к прениям сторон, и на этих прениях прокурор "вытащил", как он сказал, "свои козыри". Эти «козыри» - какая-то карта зонирования прошлых лет, которую никто из нас никогда не видел. Ее никто и никогда с того момента, как мы тут находимся, нам не показывал. Поэтому мы считаем, что все эти бумажки липовые, и будем заявлять об этом обязательно везде в наших жалобах», - рассказала она.

Анна Москаленко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с утра сдавала в канцелярию очередное ходатайство. По ее словам, сотрудница канцелярии прямо заявила: "Что вы все носите свои ходатайства, решение уже готово". После этого она решила не присутствовать на заседании суда.

По ее словам, с супругом у них курортный бизнес. «Есть все документы. Мы вложили все наши деньги - в те же деревья, кустарники, в строительство. И вдруг выясняется, что мы все должны снести за свой счет и вернуть в первоначальное положение. Но тут были мусорные завалы и ни одного дерева. Какие же это земли лесхоза, если на них нет и никогда не было леса? Мы не срубили тут не одного дерева, а наоборот, посадили», - говорит Анна Москаленко. Она заявила, что намерена добиться справедливости, в частности, обратиться в Следственный комитет для привлечения к ответственности тех, кто раздавал участки в аренду и продавал земли.

Мила Полякова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку, однако получила ответ, что повлиять на суд возможности нет. Он посоветовал подождать решения суда, а затем обратиться к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Адвокат Сергей Костюк, независимый от данного дела, считает, что в этом случае бесполезно ссылаться на какие-то нормы закона. Он посоветовал ответчикам подавать отдельные иски с требованием признать себя добросовестными арендаторами и покупателями, а также требовать в Следственном комитете Российской Федерации возбуждения уголовного дела против тех, кто организовал раздачу в аренду и продажу земель, теперь признанных особо охраняемыми природными территориями.

Сотрудница суда рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание по данному делу "состоится 27 июня в 11 часов 30 минут". "На нем планируется вынести решение", - добавила она.

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