24 июня 2023, 03:38

Суд отклонил ходатайства жителей Шепси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Туапсе, рассматривающий иск Генпрокуратуры к жителям Шепси об изъятии земельных участков и сносе домов, отклонил ходатайство сельчан. Некоторые из них, возмутившись, ушли, другие же остались до конца заседания, которое длилось почти 12 часов.

Как писал "Кавказский узел", заместитель генпрокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в поселке Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и используются не по назначению, а лица, занимающие участки, не имеют на них никаких прав. Истец потребовал снести возведенные постройки как самовольные, а участки вернуть в госсобственность. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмутились требованием, так как приобретали участки по закону. 22 июня состоялось первое заседание по данному делу.

23 июня в Туапсе продолжились слушания по иску Генпрокуратуры к жителям Шепси об изъятии участков и сносе домов. Участники процесса рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что заседание длилось около 12 часов, с 11.00 до 23.00 мск.

Один из ответчиков Александр Цабель рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был покинуть зал суда с еще десятком соседей, протестуя против того, что судья отказал ответчикам во всех ходатайствах. По его словам, они покинули зал заседаний, так как не согласны с требованиям генеральной прокуратуры, с действиями суда, который "не обеспечивает равенство сторон при рассмотрении дела, не рассматривает ходатайства, <...> грубо нарушает процессуальные нормы и правила".

Большая же часть участников процесса осталась в зале суда. По словам участница процесса Татьяны Шмаковой, все очень устали. «Судья фактически проигнорировал и наши обращения, и заявления и отказал во всем, но не успел вынести решение за 12 часов. Поэтому объявил перерыв до понедельника, до 10 утра», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анна Москаленко, которая вместе с мужем Алексеем владеет базой отдыха "Лесная поляна", рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обращались к краевым властям по поводу того, что их земли оказались отнесены к особо охраняемым природным территориям. «Нам давали письменные ответы с 2013 года до настоящего времени, что земли, где мы находимся, не являются землями ООПТ», - отметила Москаленко.

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Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июня 2023, 04:23

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