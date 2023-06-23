Жители Шепси назвали необоснованным требование о сносе домов

23 июня 2023, 08:54

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Суд в Туапсе приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об изъятии земельных участков и сносе домов в поселке Шепси. Ответчики заявили, что купили жилье законно, и пообещали отстаивать свои права.

Как писал "Кавказский узел", заместитель генпрокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в поселке Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и используются не по назначению, а лица, занимающие участки, не имеют на них никаких прав. Истец потребовал снести возведенные постройки как самовольные, а участки вернуть в госсобственность. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмутились требованием, так как приобретали участки по закону.

22 июня состоялось первое судебное заседание по иску прокурора к 45 собственникам недвижимости на арендованных землях поселка Шепси. На заседание, по оценкам самих участников процесса, пришли около 40 человек. Суд начался в 14.30 мск и длился до 22 мск. "Суд работает в четверг до 18 часов, но в исключительных случаях судьи проводят заседания даже глубоко за полночь, когда не успевают проводить процессы. Нагрузка на судей большая", - пояснил по телефону корреспонденту "Кавказского узла" дежурный пристав.

Участники заседания "завалили заявлениями и ходатайствами" судью, рассказала участница процесса Татьяна Шмакова. "Он просто не успел сегодня вынести решение, потому что было заявлено более 30 ходатайств и заявлений. Люди также подавали встречные исковые заявления о признании их добросовестными приобретателями. Я также подала такое заявление, но все ходатайства и наши заявления судья Виталий Курбаков отклонил. Было понятно, что он делает все возможное чтобы не рассматривать дело по существу, а просто удовлетворить иск прокурора. Мы так и не поняли, и нам никто не объяснил: как, имея все документы на руках с синими печатями и после прошествия всех сроков давности, у нас отнимают имущество? Ведь нам его дали на законных основаниях, мы его взяли не самозахватом. У нас все документы в порядке и они не были признаны недействительными", - сказала Татьяна Шмакова корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что у 45 ответчиков семь адвокатов.

Некоторые другие ответчики также предположили, что судью "не интересует справедливое разбирательство", и планируется вынести заранее заготовленное решение.

"Я за сегодняшний процесс испытала всю гамму чувств: от отчаяния и безысходности до полного безразличия. Только и думала: когда уже все это закончится? Но когда вышла на свежий воздух с соседями, то мы решили, что еще поборемся за свои права", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница процесса Екатерина Трифонова.

Инвалид-колясочник Руслан Бердыкулов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, несмотря на эмоциональное напряжение и усталость, он прибудет на следующее заседание, которое назначено на 11 мск 23 июня.

53- летняя Наталья Кислицина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" после заседания, что приехала в Шепси из Нижнего Новгорода. "Мужу 56 лет. Перенес операцию (опухоль головного мозга), гипертоник, сахарный диабет... В общем, по медицинским показаниям искали не очень дорогое жилье, в тихом месте на море. По объявлению на "Авито" нашли этот вариант в ноябре 2020 года. Приехали, встретились с собственником-застройщиком... Вариант нам понравился, домики расположены в жилом районе села, вокруг дома 2-4 этажной застройки. Все документы были в порядке, зарегистрированы в Росреестре. На строительство были получены все разрешения, технические условия на электроэнергию, водопровод и канализацию. Все выдано и подписано всеми контролирующими органами. Ничего не вызвало подозрений. Решили купить", - рассказала она.

Полной суммы у семьи не было, и собственник предложил купить в рассрочку. "Мы внесли задаток 1 000 000 рублей и выставили на продажу мою нижегородскую квартиру. В феврале 2021 года расплатились полностью и зарегистрировали сделку. На основании полученных технических условий "Россети" нам подвели электроэнергию к домам. Летом начали делать ремонт в доме, совместно с соседями - благоустройство прилегающей территории. Укрепили бетоном склон, отвели воду с участков, сделали ограждение и бетонирование площадок перед домами. С 2022 года живем там, так как многое приходится контролировать, согласовывать, получать разрешительные документы. Получили адрес на дом, внесли адрес в Росреестр, прописались по данному адресу, перегнали автомобиль. Платим за земельный участок аренду, налоги за дом и автомобиль. То есть являемся добросовестным приобретателями и гражданами. Дочь доучивается в школе, старший сын учится в вузе. И вот, представляете, как 17 мая 2023 года начали рушиться планы всей нашей семьи и планы наших соседей, когда на нас был подан иск прокуратуры, а постройки вдруг оказались незаконно построенными!" – возмутилась Наталья Кислицина, пообещав "добиваться наказания настоящих виновных, допустивших такое беззаконие".

49-летняя Ольга Сахончик рассказала, что потратила 5 миллионов рублей на покупку и достройку танхауса в Шепси. "Я сама из нижнего Новгорода. Дети выросли, и была мечта перевезти маму и переехать самой в тёплое место (по состоянию здоровья). По объявлению нашла готовый таунхаус. Место до этого не знала совсем, приехала, посмотрела, познакомилась с застройщиком, который показал и документы и выписку и весь комплект который сейчас предусмотрен законодательством как правоустанавливающий для собственника", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, в конце 2020 года она купила "голые стены" у этого застройщика и сама начала ремонт. "Таунхаус был зарегистрирован официально в Росреестре. Земля - назначение "индивидуальное жилищное строительство. Разрешение на строительство и все документы были предоставлены. Договор купли-продажи и переуступки прав аренды были официально зарегистрированы. В этом году хотели прописаться и переехать, выставила квартиру в Нижнем на продажу, чтобы закрыть кредиты. Но увы, все планы разрушил иск генерального прокурора", - рассказала участница процесса.

Мила Полякова также проходит по ответчицей по иску. "В 2016-2017 годах я приезжала к своей знакомой коллеге в пансионат "Шепси" помогать работать на фестивалях пансионата организатором, и тогда мне рассказали о проекте строительства танхаусов на Кипарисовой 15. […] Спустя годы, строительство закончилось, видела, как строили танхаусы, и никто этому не препятствовал. Никаких прокуроров и близко не было. Поговорив с родителями о возможности купить недвижимость на море, для будущей их пенсии (пенсионного отдыха. – Прим. "Кавказского узла") и просто отдыха на море, взяла накопленные деньги семьи, которые откладывались годами, трудом и силами заработанные, и кредит на ремонт оформила, и купила готовый танхаус (Кипарисовая 15Г). Все документы были предоставлены. Статус земли был ИЖС, все документы были с печатями от госорганов и администрации... К таунхаусу подключили электричество "Россети", оформили договора с компанией ЖКХ по воде и канализации, все официально. И вот спустя два года, сейчас, в 2023 году - иск в суд о том, что сделку признать недействительной и все аннулировать, дом снести за свой счёт в срок 30 дней как самострой… Я беременна, мне нельзя нервничать, но как не нервничать, когда такое? Что делать теперь и где искать правосудие?" – сказала Мила Полякова корреспонденту "Кавказского узла".

Иск к владельцам жилья в Шепси стал одним из эпизодов возвращения в госсобственность земель на Кубани

Мила Полякова отметила, что не была 22 июня на суде, а поехала в качестве делегата от поселка Шепси в Москву на конференцию землепользователей, которую проводит общественная организация «Российское объединение домохозяйств и землепользователей». По словам Милы Поляковой, на мероприятие приехали около полусотни представителей разных регионов, где нарушаются права землепользователей. "В основном это были представители прибрежных городов и сел Краснодарского края, расположенных на побережье Черного моря: Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе… Я рассказала о беспредельной ситуации в нашем поселке и о том, что добросовестные и честные покупатели проходят по иску генпрокурора нарушителями-ответчиками. Я узнала, что аналогично пострадали люди из других прибрежных поселений, от которых, как и от нас, власти избавляются с помощью прокуратуры и судов. Я поняла, что мы не одиноки в этой проблеме. На конференции были решено объединиться и решать проблему глобально", - рассказала Мила Полякова.

Присутствовавший на конференции общественный деятель Сергей Комков, по его словам, взволнован историей Милы Поляковой. Он заявил, что намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае с просьбой помочь Миле Поляковой не остаться на улице с будущим ребенком.

Прокуратура сейчас работает над вопросом возвращения земель в госсобственность не только в поселке Шепси, но и на территории всего Краснодарского края, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко, который состоит в межведомственной комиссии по контролю за землями при администрации Кубани.

"Так как я представляю Туапсе и Туапсинский район, то могу сказать, что речь идет в этом месте о возврате еще 50 гектаров. К примеру, в пансионате «Кубань» аналогичная Шепси ситуация. Там люди также приобрели земли порядка 12 гектаров и имущество на основании действий чиновников, которые всю эту распродажу госземель и организовывали. Но, как видим, ни один чиновник не в ответе. Виноватыми оказались сами люди. Я постоянно поднимаю эту тему на всех совещаниях и напоминаю чиновникам о приоритете людей в этой ситуации, которые не в чем не виноваты и поэтому не должны страдать. Мне обещали рассмотреть этот вопрос", - сказал Витишко.

По его мнению, добросовестным приобретателям должны компенсировать их расходы, а чиновников, которые организовали незаконные сделки, надо привлечь к ответственности и "заставить их вернуть деньги людям".

Он отметил, что также решается вопрос о подаче иска генпрокуратурой в Геленджике и других городах и селах Черноморского побережья. По мнению Витишко, хотя и нужно решить проблемы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за чиновников, но и земли лесфонда должны быть возвращены государству и впредь контролироваться, чтобы они больше не застраивались.

Ситуация с изъятием земель не нова, однако вопросы компенсации ввиду таких изъятий не предусмотрены, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк, не участвующий в процессе по иску к жителям Шепси. "Такой практики нет. Однако люди должны доказывать свою добросовестность в суде и затем требовать компенсаций. Если суд не принимает встречные иски, то их можно подать отдельно", -посоветовал адвокат.

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