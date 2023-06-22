Двое жителей Дагестана погибли на Украине

22 июня 2023, 11:03

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Махачкалинец Алим Магомедов и житель села Хунзах Карим Гитинов погибли в зоне проведения специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 538 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что на Украине погиб Абдурахман Махмудов из Курахского района. Он стал, по меньшей мере, 536-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб мобилизованный махачкалинец Алим Магомедов. В Махачкале на фасаде дома по улице Ломоносова, 10, в котором он жил, установлена мемориальная плита в его честь, написала 17 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова.

На Украине также погиб уроженец села Хунзах Карим Гитинов, сообщил глава Хунзахского сельского поселения Магомед Далгатов, слова которого привело 17 июня РИА "Дагестан".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 538 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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