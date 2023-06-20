20 июня 2023, 16:12

Группа бойцов вылетела из Чечни в зону военной операции

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Очередная группа добровольцев, прошедших обучение в Российском университете спецназа, отправлена из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, отчитался сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", в тот же день он отчитался об отправке на Украину новой группы добровольцев.

Очередная группа бойцов вылетела из международного аэропорта Грозного в зону проведения военной операции на Украине. Подготовку они проходили в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

К сообщению приложено видео, на котором перед добровольцами выступает глава парламента Чечни Магомед Даудов. Затем люди в военной экипировке начинают грузиться на борт самолета ИЛ-76 .

Ранее мэрия Грозного сообщала, что специалисты Российского университета спецназа тренируют добровольцев в течение 10 дней. После прохождения подготовки бойцам выдается необходимая экипировка, и их отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

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Примечание:

"В командовании чеченских силовых подразделений произошли изменения", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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