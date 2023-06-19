КоАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

19 июня 2023, 05:38

Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию военных

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Суд оштрафовал жителя Владикавказа Артура Хетеева за пацифистский комментарий, написанный им в одном из телеграм-каналов.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Владикавказа Артур Хетеев оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, пишут 18 июня "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола стал пацифистский комментарий, который Хетеев оставил в одном из югоосетинских телеграм-каналов. Комментарий обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии. В суде Хетеев вину признал.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что суд во Владикавказе оштрафовал в начале июня местного жителя Алан Кусова из-за пацифистской публикации в соцсети.

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Примечание:

"Суд прекратил дело жительницы Северной Осетии о дискредитации военных", "Суд в Моздоке оштрафовал местного жителя за пацифистскую акцию в Тбилиси", "Блогер Хасиев оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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