Дмитрий Новиков дал показания в суде по делу о взятке

15 июня 2023, 11:01

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Бывший сочинский судья Дмитрий Новиков дал первые показания в Ессентукском городском суде по делу о посредничестве при передаче взятки. Он заявил суду, что оказался жертвой обмана со стороны родственника, который предложил сотрудничать с ФСБ в рамках борьбы с коррупцией. Что к передаче взятки отношения не имел, а лишь получил предложение выступить официальным представителем человека, против которого было заведено дело.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 15 мая адвокаты Новикова сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось. 9 июня он оказался признать в суде свою вину.

Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

14 июня в Ессентукском городском суде под председательством судьи Сергея Губренко бывший судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков, дал первые показания по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки, рассказал сотрудник уголовной канцелярии суда. "Заседание длилось с 10 до 13 часов, после чего суд сделал перерыв до 21 июня, где Дмитрий Новиков продолжит давать показания, согласно установленному судом порядку судебного следствия", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суд 14 июня дал слово Новикову, рассказал также корреспонденту "Кавказского узла" один из его адвокатов Дмитрий Богословский. Он добавил, что защищать Дмитрия Новикова приехали адвокаты из разных регионов страны: Олег Решетняк, Сергей Косивский, Михаил Половинский, Заира Клычева, Сосланбек Бориев и Жанна Мурдалова.

Новиков давал показания по видеоконференцсвязи, уточнил адвокат Михаил Половинский. "Показания мой подзащитный дает в форме монолога, после чего сторонам процесса: обвинителям и защитникам, судья предоставит возможность задавать вопросы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший судья в своих показаниях, аудиозапись которых корреспонденту "Кавказского узла" предоставила его защита, рассказал суду свою версию событий. По словам Новикова, в мае 2021 года в его офис в Краснодаре пришел его двоюродный дядя Александр Пономаренко, который был его доверенным лицом на выборах депутатов Госдумы. Пономаренко поздравил Новикова с рождением внука и рассказал, что уже длительное время работает сдельно и нерегулярно мастером по установке кондиционеров и холодильного оборудования, и что хочет работать по юридической профессии, так как имеет юридическое образование. Он попросил взять его помощником. После чего стал ежедневно приходить в офис как на работу. Участвовать в обсуждение дел, в совещаниях.

Далее Пономаренко сказал Новикову, что у него есть друг, которого назначают начальником управления "М" УФСБ или СЭБ УФСБ Крыма. Он передал от этого друга просьбу, что если Новиков столкнется с коррупционными проявлениями в УВД сразу сообщить. Пономаренко также спросил, есть ли у Новикова дела по УВД. Он ответил, что у него два дела, где Новиков выступает на стороне потерпевших, и что в этом случае не имеет конфликта интересов с УВД, так как находится со своим доверителями на стороне обвинения.

По словам Новикова, Пономаренко сообщил ему, что по их сведениям, к Новикову поступает много информации о коррупции, и им интересно знать подробнее, что происходит, тем более, что он человек публичный и имеет свой YouTube-канал, где освещает вопросы коррупции, и что им надо поработать с этой информацией официально. Новиков отметил, что это предложение ему понравилось.

Далее по его словам, Пономаренко взялся за изучение двух дел, где Новиков представлял интересы потерпевших. Пономаренко был фактически допущен Новиковым к работе стажером. Он организовывал приемы и встречи с сотрудниками УФСБ. Это придало Новикову уверенности в его искренности, добросовестности и правомерности его действий.

Далее по его словам он занялся делом некоего Макагонова. Пономаренко заявил, что оно будет интересно ФСБ. При этом Новиков подчеркнул, что еще не получил от Макагонова оплату за свои услуги, не вступил официально в дело, не знал сути обвинения и процессуального статуса Макагонова.

"Я ни к кому не обращался с просьбой о помощи Макагонову. Ещё не имел чёткого плана работы, не был осведомлён о том, в чём подозревается или обвиняется Макагонов и кем, в производстве какого органа и лица находится уголовное дело и на какой стадии", – сказал Новиков.

Доверитель по заинтересовавшему их делу, Макагонов, не рассматривался им как уже принятый в работу, так как личных встреч с ним не было, оплата по соглашению официально не была произведена, срок оплаты не вышел. "Я его ободрял и понимал, что ему обеспечат законность расследования, в том числе и путём антикоррупционных мероприятий в случае согласия Макагонова на сотрудничество с ними. Меня торопили, много раз звонили и писали, сообщали, что Макогонов совершенно зря посылает в УВД людей. Просили передать ему просьбу не делать этого и сообщить ему, что официальные пути выхода есть", – сказал Новиков.

Он отметил, что Пономаренко пытался любой ценой вызвать у него интерес к этому делу. А позже сообщил следствию, что обманывал меня, не указав мотив и цель обмана.

Новиков объяснил, что воспринимал Пономаренко как доверенное лицо начальника управления ФСБ. И что Пономаренко ввёл в заблуждение его и адвоката Половинскую о размере требований потерпевшего в возмещении причинённого ему вреда и характеристики самого потерпевшего, изначально требовавшего от Макагонова 3 миллиона рублей, и после подавшего иск на 6 миллионов рублей.

"Именно провокационным характером моего уголовного преследования, заказным его характером и оплаченного взяткой о возбуждении уголовного дела объясняется появления в деле в качестве свидетеля Пономаренко А. Притом, что информации о нём нет ни в ОРМ, ни в показаниях свидетелей, ни в моих показаниях. Оснований его допроса и сведений об источнике информации об его участии в событиях, повлекших возбуждения уголовного дела, в деле нет", – сказал бывший судья.

"Ни доверитель, никто другой не просил меня лично о получении и передачи денег в качестве взяток. Мне лишь было сообщено о ситуации по делу, с целью официального сотрудничества по делу с ФСБ", – добавил он.

Новиков отметил, что не совершил ни одного личного действия в интересах постороннего человека. "Мне не было известно лицо, в чьих полномочиях находилось принятия каких-либо процессуальных решений. В отношении с доверителями я имею право высказывать свои суждения об общеизвестных фактах, о "традициях" Краснодарского правосудия, возможно, по мнению некоторых, ошибочных, но не ставших условием моей работы. Такое преступление нельзя совершить по неосторожности", – заключил бывший судья.

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