Два человека ранены в Армении на границе с Азербайджаном

14 июня 2023, 13:00

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Два гражданина Индии получили ранения в Ерасхе при обстреле с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня Минобороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах из крупнокалиберного оружия на границе Араратской области Армении и Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. При обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль, сообщило Минобороны Армении.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в Ерасхе строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет производиться 180 000 тонн продукции в год.

Сегодня с 10 часов (9 мск) армянские военные вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии около села Гейдарабад Садаракского района Нахичевани, сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями нашей армии принимаются ответные меры", - говорится в публикации, размещенной в 11.30 (10.30 мск) на сайте ведомства.

Минобороны Армении отвергло обвинение и сообщило о двух раненых при обстреле со стороны Азербайджана. "Министерство обороны Азербайджана, распространив около 11:30 дезинформацию о том, что якобы ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе Ерасха, создав информационную базу, через 10-15 минут - около 11:45, в том же направлении азербайджанская сторона открыла огонь по строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций металлургическому заводу, в результате чего двое иностранных граждан получили ранения", - говорится в публикации на сайте министерства.

Раненые - граждане Индии, их оперируют, сообщил на своей странице в Facebook* помощник премьер-министра Армении Наири Саргсян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным Минобороны Армении, ранения получили граждане Индии Мухамад Асиф и Мирхасан Сааджан, которые работали строителями в Ерасхе. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщил Минздрав Армении. "В настоящий момент они получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о том, что двое гражданских ранены в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Мы категорически опровергаем распространенную армянской стороной информацию о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по металлургическому заводу в направлении Араздейана (Ерасх) и ранили двух человек", - говорится в сообщении Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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