Власти Грузии анонсировали запрет суррогатного материнства и ЭКО для иностранцев

13 июня 2023, 04:57

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C 1 января 2024 года в Грузии вводится запрет на услуги суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения для иностранных граждан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 12 июня, что в Грузии будет введен запрет на суррогатное материнство для иностранцев, эта услуга будет разрешена только для граждан Грузии.

"Нашим женщинам предлагают "прибыльный бизнес". А потом никто не знает, куда и кто увозит с собой рожденных в Грузии детей", - приводят слова Гарибашвили "Новости-Грузия".

По словам премьер-министра, судьбу суррогатных детей невозможно проконтролировать и есть информация, что их могут забирать однополые пары.

Помимо суррогатного материнства для иностранцев вводятся ограничения на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Гражданам Грузии будет разрешено воспользоваться услугами суррогатной матери или доноров яйцеклеток, но женщинам будет запрещено брать за это деньги. По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, женщинам, которые будут вынашивать детей для других пар, разрешено будет получать лишь те деньги, которые связаны с расходом на беременность и роды, пишет "Грузия-Онлайн".

Азарашвили также уточнил, что ограничения будут введены с 1 января 2024 года, также будет запрещена реклама указанных услуг клиниками. Министр также добавил, что сейчас в стране около двух тысяч женщин предоставляют услуги суррогатного материнства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2014 году Патриарх Грузии Илия Второй распространил рождественское послание (эпистолу) с осуждением абортов, искусственного оплодотворения и суррогатного материнства. Министр здравоохранения Давид Сергиенко тогда заявил, что в Грузии нет массовых случаев искусственного оплодотворения и суррогатного материнства.

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