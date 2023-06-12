Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине

12 июня 2023, 22:53

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Старший сержант Семен Малашин, сержанты Андрей Прохваткин и Виталий Медведев, младший сержант Алексей Титов, старшина второй статьи Сергей Мартынов, ефрейтор Андрей Дегтярев, рядовые Александр Белоусов и Артем Таранов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 383 силовиков из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Кузнецов стал 375-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели восьми военных на Украине стало известно из отчета музея-панорамы "Сталинградская битва" о передаче родным погибших в ходе военной операции на Украине. Старший сержант Семен Малашин, сержанты Андрей Прохваткин и Виталий Медведев, младший сержант Алексей Титов, старшина второй статьи Сергей Мартынов, ефрейтор Андрей Дегтярев, рядовые Александр Белоусов и Артем Таранов погибли на Украине следует из текста сообщения на сайте музея от 8 июня.

Семен Малашин - уроженец Челябинской области, служил в Камышине. В зоне СВО выполнял обязанности снайпера мотострелковой роты. 9 февраля он был похоронен в Новониколаевске Волгоградской области. Андрей Прохваткин служил в должности командира мотострелкового отделения, сообщило издание V1 8 июня.

Сергею Мартынову было 50 лет. Он родом из Казахстана, затем семья переехала в Россию. Он заключил контракт с Минобороны на три месяца и отправился на военную операцию в качестве гранатометчика. Похоронен в Волгограде, где живет его мать, сообщило 11 октября 2022 года издание V1.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 383 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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