Два ростовских контрактника оспорили отказы в выплатах за участие в военной операции

12 июня 2023, 19:00

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Контрактники из Ростова-на-Дону Вячеслав Дмитров и Анатолий Балановский обжаловали в суде отказы в выплатах за участие в военной операции на Украине. Оба офицера сочли необоснованным увольнение из армии после ранений.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что военные, получившие ранения в военной операции на Украине, не могут получить в госпиталях Анапы и Ростова-на-Дону справки для последующих выплат.

Двое военных из Ростова-на-Дону – старший лейтенант запаса Анатолий Балановский и майор запаса Вячеслав Дмитров - обратились в суд с требованием выплат за участие в военной операции, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно определению на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, Вячеслав Дмитров в своем иске указал, что на основании контракта был зачислен начальником штаба – заместителем командира отряда "Барс" и "при выполнении боевых задач" получил ранение. Дмитров убыл на лечение, после чего был уволен "в связи с отказом от дальнейшего участия" в военной операции.

"Истец не соглашается с формулировкой, указанной в приказе от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку рапорт об отказе от участия в специальной военной операции он не подавал, контракт не расторгал, не проходил медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе. Истец полагает о своем праве на получение денежного содержания… В иске истец приводит расчет денежного довольствия командира батальона, указывая его размер за период с сентября 2022 года по февраль 2023 года в размере 300061,50 рублей", - говорится в тексте документа. Судья постановил передать дело по подсудности в Новочеркасский гарнизонный военный суд.

В свою очередь Анатолий Балановский приказом врио командира войсковой части был признан "прекратившим исполнение задач специальной военной операции в связи с убытием на лечение". "Истец указывает о том, что, получил минно-взрывную травму в период прохождения военной службы, однако ему не выплачена единовременная денежная выплата", - указано в определении, размещенном на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.

Дело Балановского, как и дело Дмитрова, передано по подсудности в Новочеркасский гарнизонный военный суд по ходатайству одного из административных ответчиков - Объединенного стратегического командования Южного военного округа, говорится в тексте документа.

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